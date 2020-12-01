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01 декабря 2020, 10:01

В Украине выросла пенсия и прожиточный минимум

01 декабря 2020, 10:01
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Пенсионеры дополнительно получат по 57 гривен
Пенсионеры дополнительно получат по 57 гривен
Фото: из открытых источников
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Начиная с сегодняшнего дня, 1 декабря, в Украине повышается прожиточный минимум. В частности, от его размера зависят социальные и трудовые выплаты, а также размер минимальной пенсии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Так, согласно законодательству, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривны. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
  • лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде не хватает денег до конца года.

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