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01 грудня 2020, 10:01 8

В Україні зросла пенсія та прожитковий мінімум

01 грудня 2020, 10:01 8
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Пенсіонери додатково отримають по 57 гривень
Пенсіонери додатково отримають по 57 гривень
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи від сьогодні, 1 грудня, в Україні підвищується прожитковий мінімум. Зокрема, від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, а також розмір мінімальної пенсії.

Як передає RegioNews, про це інформує видання "РБК-Україна".

Так, відповідно до законодавства, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 гривень - з 1712 гривень до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Всього у 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.

Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року.

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