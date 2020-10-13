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Безработных в Украине стало почти на 60% больше, чем в прошлом году - Центр занятости
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13 октября 2020, 10:04 6

Безработных в Украине стало почти на 60% больше, чем в прошлом году - Центр занятости

13 октября 2020, 10:04 6
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На одну вакансию претендуют шесть безработных
Фото: из открытых источников
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По состоянию на середину октября в Украине официально зарегистрировано 427 тысяч безработных, это на 159 тысяч - то есть на 59% выше за аналогичный период год назад.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Государственного центра занятости, полученные на запрос Радио Свобода.

Кроме того, с начала карантина, то есть с 12 марта по 9 октября статус безработного получили 525 тысяч человек – в ГЦЗ этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период в прошлом году.

Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и г. Киеве (в 1,8–2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", – отмечают в центре.

По данным ГЦЗ, за этот же период 342 тысяч граждан нашли работу при содействии Центра занятости. В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрировано 67 тысяч вакансий – на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шестеро безработных (на соответствующую дату прошлого года – 3 человека)", – заключает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.

Напомним, ранее в Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине.

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