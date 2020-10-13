Безробітних в Україні стало майже на 60% більше, ніж торік - Центр зайнятості

На одну вакансію претендує шестеро безробітних

На одну вакансію претендує шестеро безробітних

Фото: з відкритих джерел

Станом на середину жовтня в Україні офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних, це на 159 тисяч - тобто на 59% - вище за аналогічний період рік назад.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Державного центру зайнятості, отримані на запит Радіо Свобода.

Окрім того, з початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей – у ДЦЗ цей показник оцінюють як на 53% вищий, ніж за такий самий період торік.

Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%", – зазначають у центрі.

За даними ДЦЗ, за цей же період 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості. В базі державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровані 67 тисяч вакансій – на 34% менше, ніж на цю ж дату торік.

"Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи)", – підсумовує відділ комунікацій Державного центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні.