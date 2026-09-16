Армія РФ втратила за добу в Україні понад 1500 військових
Українські бійці продовжують завдавати значних втрат окупаційній армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони знищили 1530 загарбників, пʼять бронемашин, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, а також 374 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. Також завдали ударів по понуктах управління дронами ворога.
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