На трасі Маріуполь – Донецьк зруйновано міст: проїзд закритий

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У ніч на 1 липня на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено міст, який сполучав Маріуполь із Донецьком. Через критичні пошкодження рух транспорту через переправу наразі повністю припинено

Про це повідомив керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про міст на трасі Маріуполь – Донецьк (Н-20/Р-280) поблизу села Кременівка. Переправа вже була пошкоджена раніше, а вночі зазнала остаточних руйнувань.

У результаті проїзд із Маріуполя в напрямку Донецька через цей міст став неможливим.

За інформацією Андрющенка, окупаційна влада була змушена терміново перенаправити транспорт через село Кременівка. Новий маршрут збільшує шлях щонайменше на 15-20 кілометрів.

Нагадаємо, Служба безпеки провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Було завдано удару по інфраструктурі аеродрому, зокрема по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Підтверджено п'ять влучань.