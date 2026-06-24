Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1260 захватчиков, шесть танков, четыре бронемашины, 60 артиллерийских систем, две РСЗО, три средства ПВО, а также 430 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 23 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины.