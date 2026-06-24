Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України продовжують завдавати російській армії втрат у живій силі та техніці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони знищили 1260 загарбників, шість танків, чотири бронемашини, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, а також 430 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 23 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.