10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
10:06  15 квітня
У Чернігові засудили чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
15 квітня 2026, 09:43

На Донеччині чоловік металевою лопаткою вбив сестру та її родину: справу передали до суду

Фото: прокуратура
Прокуратура передала до суду справу щодо жителя Білозерського, якого звинувачують у вбивстві трьох людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Злочин стався у грудні минулого року в селищі Бокове. 63-річний чоловік приїхав до сестри, яка мешкала з чоловіком та його мамою. Під час вживання алкоголю між чоловіком та господарем будинку виник конфлікт. Чоловік поїхав додому, але згодом повернувся, щоб продовжити суперечку. Отримавши удар кулаком від зятя, зловмисник у відповідь вдарив кривдника металевою лопаткою для вугілля по голові. Сестра вийшла на шум і також отримала удар по голові.

У літній кухні він побив палицею прикуту до ліжка мати потерпілого, а, повернувшись до будинку, наніс не менше 12 ударів совком 56-річній сестрі. Крім того, вдарив ще 18 разів тим же знаряддям зятя, коли той йшов на допомогу пораненій матері. Будучи впевненим, що позбавив життя усіх трьох членів родини, нападник втік додому.

Про вбивство стало відомо наступного дня, коли загиблих знайшла сусідка.

За висновками судмедекспертизи, смерть подружжя настала внаслідок отримання відкритих черепно-мозкових травм. 88-річну пенсіонерку з важкою проникаючою травмою голови доставили до лікарні у важкому стані, однак через 11 днів вона померла.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіка відправили до психіатричного закладу, який вбив дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів.

Донецька область убивство вирок зловмисник в'язниця
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Прикарпатті рятувальники допомогли 12-річному туристу, який травмувався в горах
15 квітня 2026, 11:52
На Львівщині під час пожежі в будинку загинуло подружжя
15 квітня 2026, 11:34
На Рівненщині п'яний мотоцикліст потрапив у ДТП: постраждала неповнолітня
15 квітня 2026, 11:30
Chanel та Hermes в автобусі: на волинській митниці вилучили партію брендових сумок
15 квітня 2026, 11:18
У центрі Києва водій збив патрульного та протаранив автомобілі – поліція застосувала зброю
15 квітня 2026, 11:13
Грип, COVID-19 і ГРВІ: понад 109 тисяч нових випадків за тиждень
15 квітня 2026, 10:59
На Львівщині легковик вилетів у кювет та перекинувся: двоє людей у лікарні
15 квітня 2026, 10:57
У столичному ТРЦ чоловік упав із 5 поверху – він не вижив
15 квітня 2026, 10:45
На Полтавщині потяг збив жінку
15 квітня 2026, 10:38
На Закарпатті не пустили за кордон батька трьох дітей: він пішов до суду
15 квітня 2026, 10:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
