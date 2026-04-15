Злочин стався у грудні минулого року в селищі Бокове. 63-річний чоловік приїхав до сестри, яка мешкала з чоловіком та його мамою. Під час вживання алкоголю між чоловіком та господарем будинку виник конфлікт. Чоловік поїхав додому, але згодом повернувся, щоб продовжити суперечку. Отримавши удар кулаком від зятя, зловмисник у відповідь вдарив кривдника металевою лопаткою для вугілля по голові. Сестра вийшла на шум і також отримала удар по голові.

У літній кухні він побив палицею прикуту до ліжка мати потерпілого, а, повернувшись до будинку, наніс не менше 12 ударів совком 56-річній сестрі. Крім того, вдарив ще 18 разів тим же знаряддям зятя, коли той йшов на допомогу пораненій матері. Будучи впевненим, що позбавив життя усіх трьох членів родини, нападник втік додому.

Про вбивство стало відомо наступного дня, коли загиблих знайшла сусідка.

За висновками судмедекспертизи, смерть подружжя настала внаслідок отримання відкритих черепно-мозкових травм. 88-річну пенсіонерку з важкою проникаючою травмою голови доставили до лікарні у важкому стані, однак через 11 днів вона померла.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

