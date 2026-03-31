10:22  31 марта
Во Львове мужчина выбросил телевизор с шестого этажа: он упал на иномарку
08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
08:49  31 марта
В Украине средняя зарплата выросла на 1,2%: кто зарабатывает больше всего
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 11:37

Атака дронов на Полтаву: 10-летний мальчик в тяжелом состоянии

Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

По факту ночной атаки российских беспилотников на Полтаву и Полтавский район начато досудебное расследование

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 30 марта около 23:00 и в ночь на 31 марта войска РФ атаковали регион дронами типа "Герань-2".

В результате ударов и падения обломков в Полтаве погиб 45-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших двое детей: 8-летняя девочка и 10-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

В городе зафиксированы значительные разрушения.

К ликвидации последствий с утра привлечены коммунальные службы. Поврежденные окна закрывают ОСБ-панелями, идет уборка стекла и строительного мусора.

На месте развернули оперативный штаб, где пострадавшим издают необходимые материалы.

В городском совете сообщили, что 1 апреля планируют принять решение о выплате материальной помощи пострадавшим.

Напомним, поздно вечером, 30 марта, российские военные атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате ночной атаки в спальном районе Полтавы пострадали многоквартирные дома, в одном – повреждена кровля. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех травмированных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Дроны 225-го ОШП помогли украинским пленным сбежать из рук оккупантов
31 марта 2026, 12:41
В Киевской области дельцы продавали документы уклонистам за тысячи долларов
31 марта 2026, 12:30
Для восстановления сил: на Днепропетровщине открыли пространство поддержки для женщин
31 марта 2026, 12:12
Эксправохранитель стрелял по военным под Запорожьем – дело направили в суд
31 марта 2026, 11:54
На Буковине арестовали автомобиль скорой, перевозивший уклонистов
31 марта 2026, 11:30
В Киеве разоблачили агентурную сеть РФ, которая планировала убийства военных и волонтеров
31 марта 2026, 11:17
Фейк РФ: ВСУ опровергают "освобождение" Луговского в Запорожской области
31 марта 2026, 10:52
Ткач из "Пленок Миндича": новое поместье под Киевом, пентхаус в столице и BMW X7
31 марта 2026, 10:42
На Днепропетровщине женщина очистила счет знакомой почти на 200 тысяч
31 марта 2026, 10:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »