Атака дронов на Полтаву: 10-летний мальчик в тяжелом состоянии

По факту ночной атаки российских беспилотников на Полтаву и Полтавский район начато досудебное расследование

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 30 марта около 23:00 и в ночь на 31 марта войска РФ атаковали регион дронами типа "Герань-2".

В результате ударов и падения обломков в Полтаве погиб 45-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших двое детей: 8-летняя девочка и 10-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

В городе зафиксированы значительные разрушения.

К ликвидации последствий с утра привлечены коммунальные службы. Поврежденные окна закрывают ОСБ-панелями, идет уборка стекла и строительного мусора.

На месте развернули оперативный штаб, где пострадавшим издают необходимые материалы.

В городском совете сообщили, что 1 апреля планируют принять решение о выплате материальной помощи пострадавшим.

Напомним, поздно вечером, 30 марта, российские военные атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате ночной атаки в спальном районе Полтавы пострадали многоквартирные дома, в одном – повреждена кровля. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех травмированных.