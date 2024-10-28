ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Гармонь-М"

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Украинские бойцы нанесли удар по российским позициям на Краматорском направлении. Силы обороны уничтожили современную радиолокационную станцию "Гармонь-М"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения Центрального военного округа войск РФ в марте 2024 года. Она должна обеспечивать контроль за воздушной обстановкой. Однако станцию уничтожили FPV-дроном.

"Итак, благодаря мастерству и точности украинских пилотов, российская "Гармонь-М" отыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Северном направлении воины-пограничники обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Стрела-10".