На Новопавловском направлении враг 21 раз пытался прорвать оборону, — Генштаб

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За сутки на фронте зафиксировано 49 боевых столкновений. На Купянском и Херсонском направлениях российские захватчики наступательных действий не вели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В общем, враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области и Харьков. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Хриновка, Горск, Мхи, Тимоновичи, Костобобров, Михальчина-Слобода Черниговской области; Кучеривка, Стариковое, Кондратовка, Веселовка, Басовка Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области и Терны, Серебрянка, Спорное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новый, Дружба Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Цукурино Донецкой области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Украинская Донецкая область.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Большая Новоселка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривне, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Вражеские обстрелы подверглись город Херсон и Михайловка Херсонской области; Никополь Днепропетровской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и еще одному важному объекту противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439190 военных.