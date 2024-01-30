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30 января 2024, 08:04

На фронте за сутки – 70 столкновений: обновленная информация от Генштаба ВСУ

30 января 2024, 08:04
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фото: Генштаб ВСУ
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В Украине на фронте в течение суток произошло 70 боевых столкновений. Враг бил по населенным пунктам из авиации и запустил ударные дроны-камикадзе, которые достигли юга Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаки россиян

В целом враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей.

Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских дронов.

Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда Сумской области; Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Очеретино, Орловка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Шляховое, Берислав, Казацкое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, ранее украинские бойцы спецподразделения "Ахиллес" показали видео уничтожение позиций россияннеподалеку от Бахмута с помощью дронов.

война оккупанты ВСУ фронт потери россиян



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