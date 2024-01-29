Филашкин сообщил о принудительной эвакуации из девяти сел Донецкой области

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Координационный штаб принял решение о принудительной эвакуации из девяти сел Марьинской и Очеретинской территориальных общин Донецкой области

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует RegioNews.

"Приняли решение относительно принудительной эвакуации из сел Марьинской ТГ (Антоновка, Ильинка, Зоряное, Александрополь, Желанне Второе) и Очеретинской ТГ (Межево, Восход, Новоселовка Первая и Желанне). Настаиваю, что жители области, особенно семьи с детьми и лица с недостатками здоровья должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул Филашкин.

Также он отметил, что для этого привлекаются международные партнеры и дружественные организации.

По данным Филашкина, по состоянию на 24 января в Марьинской и Очеретинской территориальных общинах находились 72 ребенка.

Напомним, ранее Российские оккупационные войска нанесли удар по Карловской фильтровальной станции в Донецкой области. Ее работу пытаются возобновить, но ремонт станции усложнен постоянными обстрелами.