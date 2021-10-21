На Донбассе относительное затишье: российские оккупанты 2 раза нарушили "тишину"

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В течение суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Южного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 20 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.