На Донбасі відносне затишшя:російські окупанти 2 рази порушили "тишу"
Упродовж доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 20 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.