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21 жовтня 2021, 17:36

На Донбасі відносне затишшя:російські окупанти 2 рази порушили "тишу"

21 жовтня 2021, 17:36
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з відкритих джерел
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Упродовж доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 20 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС Донбас військові обстріли

 
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