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Боевики на Донбассе не нарушали "тишину" в День защитников и защитниц Украины
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14 октября 2021, 18:13 3

Боевики на Донбассе не нарушали "тишину" в День защитников и защитниц Украины

14 октября 2021, 18:13 3
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Фото: из открытых источников
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В течение текущих суток со стороны оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, 13 октября оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс война ООС обстрелы военные

 
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