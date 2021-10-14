Боевики на Донбассе не нарушали "тишину" в День защитников и защитниц Украины
В течение текущих суток со стороны оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, 13 октября оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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