Бойовики на Донбасі не порушували "тишу" в День захисників та захисниць України
Упродовж поточної доби з боку окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, 13 жовтня окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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