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Бойовики на Донбасі не порушували "тишу" в День захисників та захисниць України
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14 жовтня 2021, 18:13 23

Бойовики на Донбасі не порушували "тишу" в День захисників та захисниць України

14 жовтня 2021, 18:13 23
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби з боку окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 13 жовтня окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас війна ООС обстріли військові

 
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