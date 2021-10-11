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На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину", один наш военный ранен
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11 октября 2021, 17:38 2

На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину", один наш военный ранен

11 октября 2021, 17:38 2
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один военнослужащий ООС ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ООС

Позиции украинских воинов возле Южного враг трижды обстрелял, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь и была проведена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС обстрелы военные ранение минские соглашения

 
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