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На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу", одного нашого військового поранено
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11 жовтня 2021, 17:38 6

На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу", одного нашого військового поранено

11 жовтня 2021, 17:38 6
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з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одного військовослужбовця ООС поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 10 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС обстріли військові поранення мінські угоди

 
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