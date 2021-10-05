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На Донбассе российские оккупанты три раза нарушали "тишину", один боец ООС ранен
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05 октября 2021, 17:30 8

На Донбассе российские оккупанты три раза нарушали "тишину", один боец ООС ранен

05 октября 2021, 17:30 8
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С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ и заставили его прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

ООС оружие военные обстрелы

 
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