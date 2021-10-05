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На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу", одного бійця ООС поранено
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05 жовтня 2021, 17:30 5

На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу", одного бійця ООС поранено

05 жовтня 2021, 17:30 5
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з відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

ООС зброя військові обстріли

 
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