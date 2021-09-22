На Донбассе боевики наращивают интенсивность обстрелов наших защитников

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С начала суток, 22 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

В направлении Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

Возле населенных пунктов Водяное и Павлополь российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.

Вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.

Кроме того, российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцевого.

Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне проведения ООС боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.