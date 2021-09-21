На Донбассе ранили бойца ООС: боевики били из запрещенных вооружений

За прошедшие сутки, 20 сентября, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, боевики вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка, Новозвановка, Новоалександровка и возле Широкино.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - боевики вели огонь в районе Каменки с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.