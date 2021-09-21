09:12  21 сентября
В Украине выявили еще 5100 новых случаев COVID
09:26  21 сентября
Киев сможет избежать жесткого локдауна при новой волне заболевания - Кличко
08:32  21 сентября
На Донбассе ранили бойца ООС: боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2021, 08:32 2

На Донбассе ранили бойца ООС: боевики били из запрещенных вооружений

21 сентября 2021, 08:32 2
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 20 сентября, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, боевики вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка, Новозвановка, Новоалександровка и возле Широкино.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - боевики вели огонь в районе Каменки с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram