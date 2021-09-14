Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ на Донбассе
На Донбассе боевики накануне убили украинского военного. Стало известно его имя
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу Львовского областного совета.
От вражеской пули погиб уроженец Львовской области Данилов Демьян Петрович 1997 года рождения.
Старший солдат Демьян Данилов был командиром механизированного отделения.
Демьян родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.
Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. В целом за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
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