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На Донбасі протягом доби зафіксовано 12 порушень, загинув боєць ООС
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14 вересня 2021, 11:06 109

Стало відомо ім'я загиблого напередодні бійця ВСУ на Донбасі

14 вересня 2021, 11:06 109
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з відкритих джерел
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На Донбасі бойовики напередодні вбили українського військового. Стало відомо його ім’я

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської обласної ради.

Від ворожої кулі загинув уродженець Львівської області Данилів Дем'ян Петрович 1997 року народження.

Старший солдат Дем'ян Данилів був командиром механізованого відділення.

Дем'ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.

Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям. Вцілому за минулу добу на Донбасі в зоні ООС було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Донбас обстріли військові бойовики Луганська область

 
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