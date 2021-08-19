На Донбассе боевики шесть раз стреляли по позициям ВСУ, один наш военный погиб
С начала текущих суток, 19 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Один наш военнослужащий погиб
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС
Отмечается, что в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Возле Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Один наш защитник погиб