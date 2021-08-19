На Донбассе боевики шесть раз стреляли по позициям ВСУ, один наш военный погиб

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С начала текущих суток, 19 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Один наш военнослужащий погиб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС

Отмечается, что в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Один наш защитник погиб