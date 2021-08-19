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На Донбасі бойовики шість разів стріляли по позиціях ЗСУ, один наш військовий загинув
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19 серпня 2021, 18:00 43

На Донбасі бойовики шість разів стріляли по позиціях ЗСУ, один наш військовий загинув

19 серпня 2021, 18:00 43
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Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 19 серпня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Один наш військовослужбовець загинв

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook пресцентру ООС

Зазначається, що у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Загинув 1 наш захисник

Донбас ООС бойовики обстріли окупанти

 
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