На Донбасі бойовики шість разів стріляли по позиціях ЗСУ, один наш військовий загинув
Від початку поточної доби, 19 серпня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Один наш військовослужбовець загинв
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook пресцентру ООС
Зазначається, що у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Невельського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Загинув 1 наш захисник