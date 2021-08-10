Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі
Протягом минулої доби, 9 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомляють в штабі ООС.
Так, поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного та Попасної окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новолуганського та Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військових зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Катеринівки - з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
Станом на 7 годину ранку, 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Раніше повідомлялось, що російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.