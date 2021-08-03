Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу шести населених пунктів на Донбасі

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Оріхового окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 3 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь поблизу населеного пункту Золоте-4, Світлодарськ та в районі Луганського. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.