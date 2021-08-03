Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу шести населених пунктів на Донбасі
Протягом минулої доби, 2 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
Так, поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поблизу Оріхового окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку, 3 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь поблизу населеного пункту Золоте-4, Світлодарськ та в районі Луганського. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.