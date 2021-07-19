На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных: потерь нет

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За текущие сутки российско-оккупационные войска на Добасе дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих ОСС нет

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Операции Объединенных сил.

Отмечается, что вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении

Кроме этого отмечается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Напомним, что 18 июля на Донбассе боевики дважды обстреливали украинские позиции