На Донбасі бойовики двічі обстріляли українських військовослужбовців: втрат серед військових немає
За поточну добу російсько-окупаційні війська на Добасі двічі порушували режим припигнення вогню. Втрат серед військовослужбовців ОСС немає.
Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Операції об’єднаних сил.
Зазначається, що поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
А на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - зазначається у повідомленні
Крім цього наголошується, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що 18 липня на Донбасі бойовики двічі обстрілювали українські позиції