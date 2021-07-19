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На Донбасі бойовики двічі обстріляли українських військовослужбовців: втрат серед військових немає
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19 липня 2021, 17:33 12

На Донбасі бойовики двічі обстріляли українських військовослужбовців: втрат серед військових немає

19 липня 2021, 17:33 12
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Фото з відкритих джерел
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За поточну добу російсько-окупаційні війська на Добасі двічі порушували режим припигнення вогню. Втрат серед військовослужбовців ОСС немає.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

А на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - зазначається у повідомленні

Крім цього наголошується, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 18 липня на Донбасі бойовики двічі обстрілювали українські позиції

Донбас ООС військові обстріли втрати

 
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