Донбасс без воды: на водопроводе выявлены 4 места прорывов, изъята граната

Ремонтные работы запланированы на 11 января

Ремонтные работы запланированы на 11 января

Фото: из открытых источников

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г. Торецк и еще четырех населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт. Пивденное, выявлено 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.

Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22. Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.

Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт. Пивденное при соблюдении режима прекращения огня", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что на Донетчине без воды уже неделю находятся около 40 тысяч жителей.