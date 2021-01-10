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10 січня 2021, 17:19 2

Донбас без води: на водопроводі виявлено 4 місця проривів, вилучена граната

10 січня 2021, 17:19 2
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Ремонтні роботи заплановано на 11 січня
Ремонтні роботи заплановано на 11 січня
Фото: з відкритих джерел
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Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" виявили 4 місця поривів, що впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк і ще чотирьох населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

В 14:00 10 січня завершено обстеження ділянки водогону "Горлівка-Торецк" за межами смт Південне, виявлено 4 місць поривів. Працівниками КП "Компанія "Вода Донбасу" частково проведені земельні роботи", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічний розрахунок Держслужби України з НС під час супроводу співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу" виявив та вилучив гранату ПГ-22. Всього до обстеження залучалися 24 людини та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС - 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в інформації.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині без води вже тиждень перебувають близько 40 тисяч жителів.

вода аварія ДСНС Граната бойовики
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