Донбас без води: на водопроводі виявлено 4 місця проривів, вилучена граната

Ремонтні роботи заплановано на 11 січня

Ремонтні роботи заплановано на 11 січня

Фото: з відкритих джерел

Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" виявили 4 місця поривів, що впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк і ще чотирьох населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

В 14:00 10 січня завершено обстеження ділянки водогону "Горлівка-Торецк" за межами смт Південне, виявлено 4 місць поривів. Працівниками КП "Компанія "Вода Донбасу" частково проведені земельні роботи", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічний розрахунок Держслужби України з НС під час супроводу співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу" виявив та вилучив гранату ПГ-22. Всього до обстеження залучалися 24 людини та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС - 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в інформації.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині без води вже тиждень перебувають близько 40 тисяч жителів.