Фото: ОВА

В ніч на 9 вересня російські війська атакували Дніпро

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Спалахнули склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.

Із підвалу понівеченої ворожим ударом оселі рятувальники дістали трьох людей. Двох із них – 51-річного чоловіка та 52-річну жінку – госпіталізували. 15-річний хлопець госпіталізації не потребував, медики надали йому допомогу на місці.

Загалом через атаку в місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.

На місцях працюють всі екстрені служби, вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежі.

Нагадаємо, упродовж доби 8 вересня російські війська майже 50 разів атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє чоловіків, ще дев'ятеро людей дістали поранення.