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20 серпня 2026, 07:39

Ворог обстріляв чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинок культури, магазини та інфраструктуру

20 серпня 2026, 07:39
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Фото: ОВА
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У ніч на 20 серпня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені будинок культури, магазинів та автомобілі.

У місті Апостолове Криворізького району через обстріл виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Руйнувань зазнала й інфраструктура у Васильківській громаді Синельниківського району.

Крім того, окупанти атакували Кам'янське.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських військ на столицю в ніч на 20 серпня руйнування, влучання та пожежі зафіксовано у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Кількість загиблих зросла до 6 осіб, ще 33 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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