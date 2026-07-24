10:56  24 июля
В Хмельницкой области приговорили женщину, которая довела 15-летнюю дочь до сепсиса
11:37  24 июля
Враг ударил по Одессе: поврежден магазин, есть пострадавший
08:17  24 июля
В Полтаве 11-летний ребенок выпал с шестого этажа
UA | RU
UA | RU
24 июля 2026, 09:31

Удар по Павлограду: в больницах остаются 18 раненых, четверо – в тяжелом состоянии

24 июля 2026, 09:31
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В больницах находятся 18 человек, пострадавших в результате российского авиаудара по Павлограду 23 июля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Четверо раненых находятся в критическом состоянии: три женщины – в тяжелом, а один мужчина – в крайне тяжелом.

Под наблюдением медиков остается и двухлетняя девочка. Ребенка перевели в больницу в Днепре, его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, россияне попали по Павлогарду около 11:20. В результате удара в городе повреждено предприятие пищевой промышленности – там возник пожар. Погибли три человека, число пострадавших возросло до 29.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Павлоград война обстрелы пострадавшие
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На блокпосте в Чернигове женщина пыталась передать военным взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald's
24 июля 2026, 12:35
Россияне атаковали Киев баллистикой: что известно
24 июля 2026, 12:18
Антивоенного бунта не будет: российский режим просто развалится изнутри
24 июля 2026, 11:58
Враг ударил по Одессе: поврежден магазин, есть пострадавший
24 июля 2026, 11:37
Зеленский подтвердил поражение оборонного завода в российском Кирове
24 июля 2026, 11:20
В Хмельницкой области приговорили женщину, которая довела 15-летнюю дочь до сепсиса
24 июля 2026, 10:56
На Буковине в результате столкновения с трактором погиб 16-летний мотоциклист
24 июля 2026, 10:33
В Киеве мужчина напал с ножом на двух человек в парке: его будут судить
24 июля 2026, 10:17
Россияне ударили КАБом по грузовому отделению "Новой почты" в Изюме
24 июля 2026, 09:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »