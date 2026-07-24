Фото: ОВА

В больницах находятся 18 человек, пострадавших в результате российского авиаудара по Павлограду 23 июля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Четверо раненых находятся в критическом состоянии: три женщины – в тяжелом, а один мужчина – в крайне тяжелом.

Под наблюдением медиков остается и двухлетняя девочка. Ребенка перевели в больницу в Днепре, его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, россияне попали по Павлогарду около 11:20. В результате удара в городе повреждено предприятие пищевой промышленности – там возник пожар. Погибли три человека, число пострадавших возросло до 29.