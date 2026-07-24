Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска 53 раза обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак ранения получили пятеро гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Новослободской громаде вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты. Получил ранение 49-летний водитель.

В Эсманьской громаде из-за попадания дрона в машину травмированы 51-летняя женщина и 33-летний мужчина.

В Краснопольской громаде дрон попал в дом, травмирована 64-летняя женщина.

В Великописаревской громаде в результате удара дрона ранена местная жительница.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 34 – получили ранения.