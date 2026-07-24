Удар по Павлограду: у лікарнях залишаються 18 поранених, четверо – у важкому стані
У лікарнях перебувають 18 людей, які постраждали внаслідок російського авіаудару по Павлограду 23 липня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Четверо поранених перебувають у критичному стані: три жінки – у важкому, а один чоловік – у вкрай важкому.
Під наглядом медиків залишається й дворічна дівчинка. Дитину перевели до лікарні у Дніпрі, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, росіяни поцілили по Павлогарду близько 11:20. Внаслідок удару у місті пошкоджене підприємство харчової промисловості – там виникла пожежа. Загинули три людини, кількість постраждалих зросла до 29.
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