Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 июля РФ атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 160 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 24 июля российские войска нанесли более 10 ударов беспилотниками и артиллерией по двум районам Днепропетровщины.