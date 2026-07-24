00:55  24 июля
Певица Анна Тринчер призналась, для кого купила дорогую иномарку
23:55  23 июля
Бензин в Украине резко дорожает: как изменились ценники на АЗС
01:35  24 июля
Певица Елена Тополя намекнула, когда на самом деле начался развод с экс-супругом
UA | RU
UA | RU
24 июля 2026, 08:50

РФ ночью выпустила по Украине пять ракет Х-59/69 и 180 беспилотников

24 июля 2026, 08:50
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 июля РФ атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 160 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 24 июля 2026 года

Напомним, в ночь на 24 июля российские войска нанесли более 10 ударов беспилотниками и артиллерией по двум районам Днепропетровщины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы беспилотники ракетный удар ПВО
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Одещина под массированным ударом: повреждены дома и предприятие, есть пострадавшие
24 июля 2026, 09:13
Отставка Федорова: борьба за деньги и распределение оборонных контрактов
24 июля 2026, 08:33
В Полтаве 11-летний ребенок выпал с шестого этажа
24 июля 2026, 08:17
Россияне ночью атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: последствия
24 июля 2026, 07:53
Удары врага по Сумщине: в полиции рассказали о последствиях обстрелов
24 июля 2026, 07:39
На Запорожье из-за российских обстрелов погиб человек, еще 34 – ранены
24 июля 2026, 07:23
Силы обороны ликвидировали за сутки более 1400 российских оккупантов
24 июля 2026, 07:05
Певица Елена Тополя намекнула, когда на самом деле начался развод с экс-супругом
24 июля 2026, 01:35
Певица Анна Тринчер призналась, для кого купила дорогую иномарку
24 июля 2026, 00:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Геннадий Друзенко
Все блоги »