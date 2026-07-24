На Запорожье из-за российских обстрелов погиб человек, еще 34 – ранены
За сутки оккупанты нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 34 – получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- 14 авиаударов враг нанес по Запорожью, Малокатериновке, Новониколаевке, Преображенке, Малой Токмачке и еще 8 населенным пунктам.
- 740 атак БпЛА (преимущественно FPV) зафиксировано по более чем 35 населенным пунктам, среди которых Орехов, Степногорск, Кушугум, Беленькое, Гуляйпольское и Зализничное.
- 2 обстрела из РСЗО оккупанты совершили по Новоданиловке.
- 245 артиллерийских обстрелов пришлись по почти 30 населенным пунктам области, в частности, по Новоданиловке, Малым Щербакам, Степногорску и Приморскому.
Поступило 250 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.
Напомним, вечером 23 июля россияне ударили по объекту топливной инфраструктуры в Житомире. На месте возник пожар.
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