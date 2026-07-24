Фото: ОВА

В ночь на 24 июля российские войска нанесли массированный удар по Одесщине ракетами и ударными БПЛА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под обстрелом оказались жилищный сектор и промышленная инфраструктура.

В результате попаданий повреждены крыша многоквартирного дома, частные дома и легковые автомобили. Медицинскую помощь оказали женщине и четырехлетнему ребенку.

Также была повреждена территория одного из предприятий – там обошлось без пострадавших.

Все пожары, возникшие из-за обстрела, спасатели ликвидировали.

Напомним, в ночь на 24 июля РФ атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 9 локациях.