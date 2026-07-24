Фото: ОВА

В ночь на 24 июля российские войска нанесли более 10 ударов беспилотниками и артиллерией по Никопольскому и Криворожскому районам

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, а также Марганецкая и Красногригорьевская громады. В результате атак повреждены заправка, многоквартирный и частные дома.

В Криворожском районе враг нанес удар по Новопольской громаде, где из-за попадания вспыхнул пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 34 – получили ранения.