Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Ночью, несмотря на то, что врачи до конца боролись за ее жизнь, от многочисленных несовместимых с жизнью травм скончалась 62-летняя женщина", – говорится в сообщении.

До 27 человек возросло количество пострадавших – вечером к медикам обратились родители 4-летнего ребенка.

По состоянию на утро в больницах города находятся 17 пострадавших, из них один – очень тяжелы, состояние критическое, один – очень тяжелый, двое – тяжелые, стабилизированные.

Среда, 24 июня, в Кривом Роге объявлена Днем траура.

Напомним, в результате ракетного удара в Кривом Роге была повреждена промышленная инфраструктура. Ранее сообщалось о трех погибших и 25 пострадавших.