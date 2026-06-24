Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших и пострадавших выросло
До четырех увеличилось количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу 23 июня
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Ночью, несмотря на то, что врачи до конца боролись за ее жизнь, от многочисленных несовместимых с жизнью травм скончалась 62-летняя женщина", – говорится в сообщении.
До 27 человек возросло количество пострадавших – вечером к медикам обратились родители 4-летнего ребенка.
По состоянию на утро в больницах города находятся 17 пострадавших, из них один – очень тяжелы, состояние критическое, один – очень тяжелый, двое – тяжелые, стабилизированные.
Среда, 24 июня, в Кривом Роге объявлена Днем траура.
Напомним, в результате ракетного удара в Кривом Роге была повреждена промышленная инфраструктура. Ранее сообщалось о трех погибших и 25 пострадавших.