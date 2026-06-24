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Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від численних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

До 27 людей зросла кількість постраждалих – ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини.

Станом на ранок у лікарнях міста перебувають 17 постраждалих, з них один – дуже важкий, стан критичний, один – дуже важкий, двоє – важкі, стабілізовані.

Середа, 24 червня, у Кривому Розі оголошена Днем жалоби.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Кривому Розі була пошкоджена промислова інфраструктура. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 25 постраждалих.