Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та постраждалих зросла
До чотирьох зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу 23 червня
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"Вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від численних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка", – йдеться у повідомленні.
До 27 людей зросла кількість постраждалих – ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини.
Станом на ранок у лікарнях міста перебувають 17 постраждалих, з них один – дуже важкий, стан критичний, один – дуже важкий, двоє – важкі, стабілізовані.
Середа, 24 червня, у Кривому Розі оголошена Днем жалоби.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Кривому Розі була пошкоджена промислова інфраструктура. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 25 постраждалих.