Ворог атакував Дніпропетровщину: серед пошкоджених об'єктів — дитячий садок та бізнес

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак зазнали пошкоджень два підприємства, дитячий садок, магазин і приватний будинок

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, майже 30 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та з артилерії.

У Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, дитсадок і магазин.

У Васильківській громаді Синельниківського району горіли приватний будинок, літня кухня і господарська споруда.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджене підприємство.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по території зоопарку та падіння уламків на проїзну частину.