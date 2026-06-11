Фото: ОВА

Ночью 11 июня враг почти 30 раз атаковал четыре района Днепропетровщины, применяя беспилотники и авиабомбы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Синельниковщине под ударом были Васильковская и Украинская громады. Произошел пожар, уничтожен магазин, повреждены ферма, хозяйственные постройки и автомобили. Два частных дома частично разрушены, еще несколько – побиты. Один человек погиб, трое получили ранения.

В Зеленодольской громаде Криворожского района получил ранение один человек.

На Никопольщине россияне обстреляли Никополь, а также Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую, Покровскую городскую и сельскую громады. Вспыхнул частный дом, повреждено предприятие.

В Павлограде в результате атаки повреждены многоэтажка и здание спасательного подразделения. Пострадали 12 человек.

Напомним, одна из пострадавших в Павлограде – 75-летняя женщина – находится в больнице в тяжелом состоянии.