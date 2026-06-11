Фото: ОВА

Вночі 11 червня ворог майже 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини, застосовуючи безпілотники та авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Українська громади. Сталася пожежа, знищений магазин, пошкоджені ферма, господарські споруди та автомобілі. Два приватні будинки частково зруйновані, ще кілька – понівечені. Одна людина загинула, троє отримали поранення.

У Зеленодольській громаді Криворізького району дістала поранення одна людина.

На Нікопольщині росіяни обстріляли Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську міську та сільську громади. Спалахнув приватний будинок, пошкоджене підприємство.

У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу. Постраждали 12 людей.

Нагадаємо, одна з постраждалих у Павлограді – 75-річна жінка – перебуває у лікарні у тяжкому стані.