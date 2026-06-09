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В Днепре вынесли приговор 65-летнему местному жителю, которого признали виновным в развращении ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В августе 2025 года мужчина подошел к двум детям в одном из городских парков и начал совершать развратные действия в отношении одного из них. 13-летний мальчик не растерялся, сразу отошел от мужчины и вызвал полицию. Правоохранители задержали злоумышленника.

В ходе судебных заседаний фигурант своей вины не признал.

Суд назначил злоумышленнику максимальное наказание по ч. 2 ст. 156 УК Украины – 8 лет лишения свободы.

Сейчас длится срок апелляционного обжалования. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю дочь. Правоохранителей вызвала мать девушки, которая стала свидетелем преступления.