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09 червня 2026, 08:57

Жителя Дніпра засудили до 8 років в'язниці за розбещення дитини в парку

09 червня 2026, 08:57
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Ілюстративне фото: pixabay
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У Дніпрі винесли вирок 65-річному місцевому жителю, якого визнали винним у розбещенні дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У серпні 2025 року чоловік підійшов до двох дітей в одному з міських парків і почав вчиняти розпусні дії щодо одного з них. 13-річний хлопчик не розгубився, одразу відійшов від чоловіка та викликав поліцію. Правоохоронці затримали зловмисника.

Під час судових засідань фігурант своєї вини не визнав.

Суд призначив зловмиснику максимальне покарання за ч. 2 ст. 156 КК України – 8 років позбавлення волі.

Наразі триває строк апеляційного оскарження. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали чоловіка, який зґвалтував 17-річну доньку. Правоохоронців викликала матір дівчини, яка стала свідком злочину.

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